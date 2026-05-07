Академик РАН назвал главные болезни пожилых людей

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Гипертония, диабет второго типа, болезни Альцгеймера и Паркинсона являются главными недугами, которые развиваются в пожилом возрасте, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА Новости о том, что увеличить продолжительность жизни россиян поможет медицина здорового долголетия, однако важна и приобщенность людей к культуре и спорту.