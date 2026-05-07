Правительство России расширит список оснований для лишения водительских прав

1 марта 2027 года в России вступит в силу расширенный перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Соответствующая информация следует из документа правительства.

Так, права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти обязательное медицинское освидетельствование. Кроме того, если в ходе обязательного медосмотра у автомобилиста будут выявлены признаки заболевания, мешающие управлением машины, то он отправится на повторное обследование.

В случае, если недуг подтвердиться, то автомобилиста отправят на внеочередное обязательное медосвидетельствование. Новые поправки предполагают, что получивший уведомление о необходимости такого медосвидетельствования водитель должен будет пройти его в трехмесячный срок.

При неисполнении требования его права станут считаться недействительными. При этом само по себе наличие у водителя медицинских противопоказаний, которые не выявлялись ранее, уже сегодня является одним из оснований для аннулирования прав, передает РИА Новости.

Недавно в России также предложили ввести госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена на права. Насколько эффективной будет новая мера, рассказал автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой».