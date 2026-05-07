Корреспондент «РГ» рассказал первые впечатления о поездке из Хабаровска в Фуюань

Утром 7 мая теплоход «70 лет Победы» вышел из Хабаровска в сторону китайского Фуюаня. Это первый рейс с туристами на борту, накануне была только техническая поездка.
Пограничные и таможенные процедуры на российской стороне туристы проходят на дебаркадере — это единственный в стране плавучий погранпереход.
Скоростной теплоход домчал до Фуюаня за два часа. Мы шли против течения, обратно будет быстрее. Обещают, что часа за полтора доберемся.
Амур, конечно, весной традиционно обмелел, и поэтому капитану по пути приходилось немножко лавировать, но все равно скорость была приличная.
«Большинство туристов, отправившихся в первый в этом году рейс, нам уже знакомы. Есть люди, которые постоянно ездят в соседний китайский город, — говорит представитель туристической фирмы Катерина, сопровождающая нашу группу. — В Китай, в основном, люди едут за развлечениями, им нравится, что здесь можно вкусно поесть, погулять, потанцевать, сделать массаж, отдохнуть в сауне по приемлемым ценам. Нравится и просто то, что тебе здесь очень рады».
Российских туристов очень ждали. Выходишь из пункта пропуска — минута, и у тебя в руках больше десятка визиток. Массаж, ресторан, дискотека — все сулят подарки и скидки.
Что касается цен, то они поднялись, но не сильно. Обед в ресторане на одного обойдется в среднем в 100 юаней. Накануне в Хабаровске самый низкий курс юаня был 11.41. Скоро узнаем, как меняют валюту в Фуюане.
Экскурсия — 150 юаней, в нее входит обзорная поездка по городу, визит на Площадь Солнца на острове Хэйсяцзыдао — самую восточную точку Китая. Отсюда те, кто уже соскучился по родине, вновь могут посмотреть на Россию.
Мне очень интересно было посмотреть, как поменялся китайский город, ведь я не была здесь десять лет. И с первого взгляда понятно, что Фуюань постарался к приезду гостей: дороги чистенькие, ровненькие, сам город очень нарядный.
Центральная улица (многие россияне называют ее Арбат) вся украшена. Возле гостиницы — битком торговцев. Стоит выйти из гостиницы, сразу окружают китайцы и начинают предлагать свои визитки, тянут в магазины, в ресторан, на массаж. Кажется, они готовы начинать массировать тебя прямо на улице.
Справка «РГ».
Судно «70 лет Победы» изготовлено на Хабаровском судостроительном заводе и спущено на воду в 2016 году. Оно имеет полностью алюминиевый корпус, два быстроходных водометных двигателя, которые позволяют теплоходу перемещаться со скоростью до 70 км/ч. Вместимость судна — 100 человек. С 2019 года теплоход «70 лет Победы» находился на консервации из-за пандемии. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина в мае 2025 года были возобновлены пассажирские перевозки на теплоходе.