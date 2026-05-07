Красноярец избил женщину в лифте на улице Норильской (видео)

В Красноярске в лифте дома на улице Норильской, 40 мужчина набросился на женщину с кулаками.
На видео, которое публикует группа «ЧП Красноярск», обидчик толкнул спутницу в лифт, затем около 14 раз ударил ее по голове, несмотря на попытки той закрыться. Женщина вышла следом за ним.
На публикацию обратили внимание в МУ МВД России «Красноярское». Там сообщили, что заявлений от пострадавшей не поступало, однако полицейские в инициативном порядке зарегистрировали информацию.
Сейчас правоохранители устанавливают личности участников конфликта, а также все обстоятельства и причины произошедшего.
