Эксперт рассказала, как правильно выбрать черешню

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Чтобы выбрать вкусную черешню, необходимо ориентироваться на ее плотность и цвет: черешня должна быть упругой, с гладкой кожицей без вмятин и потемнений, а хвостики — зеленые и свежие, рассказала РИА Новости эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.
«Чтобы не разочароваться и по-настоящему насладиться любимой сезонной ягодой, следует смотреть на ее плотность и цвет. Черешня должна быть упругой, с гладкой кожицей без вмятин и потемнений. Хвостики — зеленые и свежие: это показатель недавнего сбора. Слишком мягкая или липкая черешня может быть перезревшей», — сказала она.
Эксперт также поделилась советами по выбору других сезонных ягод. Например, спелую клубнику можно распознать по яркому аромату, который чувствуется даже через упаковку. Ягоды должны быть сухими и равномерного цвета. Если на поверхности есть потемнения или сок, это сигнал, что продукт начинает портиться. Лучше выбирать средние по размеру ягоды — зачастую они оказываются более сладкими.
При выборе малины стоит обратить внимание на дно упаковки — именно там быстрее всего можно заметить портящиеся ягоды. Проверяйте каждую ягоду — они должны быть целыми, сухими и держать форму. Если малина выглядит слипшейся или дает сок, это признак перезрелости. Ягода появляется в продаже ближе к концу мая.
Самойлова также посоветовала при выборе персиков и нектаринов учитывать баланс мягкости и упругости. Плоды должны слегка пружинить при нажатии, но не быть слишком твердыми. Кожица — без повреждений и темных пятен. Сильный аромат указывает на спелость, а его отсутствие — на то, что плод был сорван раньше времени.