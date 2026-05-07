Дмитриев допустил, что ЕС сможет связать хантавирус и энергетический кризис

Дмитриев прокомментировал действия властей Швейцарии после заражения жителя хантавирусом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, соберутся ли в Европе и Британии использовать вспышку хантавируса как оправдание ограничений на расходы электроэнергии. Своими мыслями на это счет он поделился в соцсети Х.

Российский политик отреагировал на публикацию в западных СМИ об установлении властями Швейцарии круга контактов мужчины, у которого обнаружили разновидность хантавируса.

«Попытаются ли чиновники из ЕС и Великобритании использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания для введения ограничений на энергопотребление?» — написал он.

Ранее глава ВОЗ сравнил ситуацию с хантавирусом с пандемией Covid-19. Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что нынешняя вспышка хантавируса не похожа на тот момент, когда мир только столкнулся с коронавирусом. По его словам, повода для глобальной паники сейчас нет, а ситуация развивается по совершенно иному сценарию.

Позже сообщалось, что тело первой жертвы хантавируса доставили на остров, где умер Наполеон.

