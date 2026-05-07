Сбиты более 300 БПЛА: Что известно о массовой атаке дронов на регионы РФ 7 мая

Ночью с 6 на 7 мая подразделения ПВО России отразили один из самых массированных налетов украинских БПЛА на регионы страны. Сбито 347 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Атаке врага, по данным Минобороны РФ, подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.
Отдельные группы беспилотников пытались атаковать Подмосковье, Краснодарский край, Адыгею и Калмыкию. Часть дронов-камикадзе была перехвачена над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.
Как следует из сообщений местных властей, атака противника шла волнами и на разных высотах, но по нескольким направлениям одновременно. Противник таким способом пытался запутать мобильные огневые группы. В первом эшелоне также были дроны-ловушки, которые не несли боевых зарядов, их задача была — вскрыть ракетные позиции ПВО.
После полуночи украинские БПЛА атаковали Брянск. Губернатор региона Александр Богомаз обратился к жителям: «По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам!».
Воздушную армаду встретили мобильно — огневыми группами бригады «БАРС — Брянск», транспортной полиции и Росгваградии. Они перехватили и сбили 121 вражеский летательный аппарат.
Тем не менее главный удар пришелся по Бежицкому району Брянска. В результате налета оказались ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие были госпитализированы. По предварительным данным, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
Одновременно атаке БПЛА также подверглась Тверская область. Здесь под ударом оказался Ржев, где дроны попали в три многоквартирных дома. В одной пятиэтажке оказалась повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна двух соседних жилых домах.
Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил, что 350 жильцов домов эвакуированы в местную гостиницу. Спецслужбы уже обследовали кровлю и жилые помещения на предмет безопасности и люди вернулись в свои квартиры.
На южном направлении под атакой врага оказался Таганрог и 12 районов Ростовской области. Оповещение о воздушной тревоге прозвучало после часа ночи. Налет продолжался более трех часов. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, зенитчиками было сбито свыше трех десятков БПЛА противника.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил глава региона.