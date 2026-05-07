Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, град и температура до плюс 27 градусов ожидаются в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве ожидается переменная облачность во второй половине дня. Пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами. В отдельных районах возможен град», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что днем в столице ожидается плюс 25 — плюс 27, по области от плюс 24 — плюс 29 градусов.
«Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года», — добавил он.
Леус подчеркнул, что ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и окажется немного ниже нормы, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба.