Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Леус: дождь с грозой, град и до +27 градусов ожидаются в четверг в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, град и температура до плюс 27 градусов ожидаются в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве ожидается переменная облачность во второй половине дня. Пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами. В отдельных районах возможен град», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что днем в столице ожидается плюс 25 — плюс 27, по области от плюс 24 — плюс 29 градусов.

«Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года», — добавил он.

Леус подчеркнул, что ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и окажется немного ниже нормы, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба.