Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: депутат Европарламента собирает сторонников для поездки в Россию

Депутат европарламента собирает единомышленников для поездки на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейский политик из Люксембурга организует поездку коллег в Россию, несмотря на действующие санкции. Как сообщает издание Politico, соответствующее письмо уже разослано депутатам.

Речь идет о Фернане Картхайзере, которого ранее исключали из фракции за визит в Москву. Он попросил всех желающих парламентариев связаться с его офисом для участия во встрече с российскими депутатами Госдумы, запланированной на 3 июня.

Встреча пройдет на полях Петербургского международного экономического форума, где, как ожидается, выступит президент Владимир Путин. В письме также пообещали помочь с жильем и разослать личные приглашения на ПМЭФ.

Стоит напомнить, что официальный диалог между парламентами из ЕС и России был приостановлен еще в 2014 году. Сам политик назвал значимость своей поездки «неоспоримой» и заявил, что изменение политики ЕС — вопрос времени.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась от налаживания отношений с Европой. Глава государства подчеркнул, что нынешний кризис возник не по вине российской стороны.