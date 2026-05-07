Европейский политик из Люксембурга организует поездку коллег в Россию, несмотря на действующие санкции. Как сообщает издание Politico, соответствующее письмо уже разослано депутатам.
Речь идет о Фернане Картхайзере, которого ранее исключали из фракции за визит в Москву. Он попросил всех желающих парламентариев связаться с его офисом для участия во встрече с российскими депутатами Госдумы, запланированной на 3 июня.
Встреча пройдет на полях Петербургского международного экономического форума, где, как ожидается, выступит президент Владимир Путин. В письме также пообещали помочь с жильем и разослать личные приглашения на ПМЭФ.
Стоит напомнить, что официальный диалог между парламентами из ЕС и России был приостановлен еще в 2014 году. Сам политик назвал значимость своей поездки «неоспоримой» и заявил, что изменение политики ЕС — вопрос времени.
Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась от налаживания отношений с Европой. Глава государства подчеркнул, что нынешний кризис возник не по вине российской стороны.