В башкирском Белорецке отключили отопление

Напомним, отключение отопления в городах Башкирии регулируется федеральным законодательством и распоряжениями местных администраций. Как правило, подача тепла прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше +8 °C в течение 5 суток подряд. Так, в Уфе отопительный сезон завершился 16 апреля. Другие муниципалитеты прекратили подачу тепла позже. Самый короткий отопительный сезон в этом году был в Мелеузе. Там подачу тепла прекратили уже в начале апреля.