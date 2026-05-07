Хабаровскому краю списали почти 8 миллиардов долгов: деньги останутся в регионе

Хабаровский край попал в список приоритетных регионов, которым федеральное правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам. Такое распоряжение дал Президент. Снижение долговой нагрузки- прямая возможность направить высвободившиеся средства на самые насущные нужды: медицину, благоустройство, дороги. Это повысит экономику края и повысит качество жизни жителей в крае. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сумма, которую региону больше не нужно возвращать, — 7,78 миллиарда рублей. Саму идею списания бюджетных кредитов предложила «Единая Россия».
Губернатор Дмитрий Демешин поблагодарил за поддержку Президента, Правительство и партию. Еще несколько лет назад долг края превышал 60 миллиардов. Каждый «сэкономленный» миллиард сегодня на вес золота.
По словам экспертов, почти восемь миллиардов, которые удалось оставить в регионе благодаря настойчивости главы края и помощи из центра, — сумма огромная. Уже скоро это скажется на качестве жизни. Деньги пойдут в том числе на проблемы, которые сами жители поднимают на встречах с Дмитрием Демешиным.