Эвакуация началась на одной из угольных шахт Кузбасса

На угольном предприятии в Кузбасса идет эвакуация сотрудников, сообщили в главке МЧС России по региону.
«Люди из шахты выводятся. На место выдвинулись несколько отделений горноспасателей», — говорится в сообщении.
По информации ТАСС, речь идет о шахте «Алардинская», оттуда уже вывели 60 горняков. Информация о пострадавших не поступала.
«РИА Новости» со ссылкой на Минуглепром Кузбасса сообщают, что на поверхность вышли 83 человека — более половины работников шахты «Алардинская». Эвакуация продолжается.
Как сообщили «Интерфаксу» в министерстве угольной промышленности Кемеровской области, на шахте выявлено превышение уровня угарного газа.
«На месте работают подразделения военизированных горноспасательных отрядов и специализированные службы», — добавили в ведомстве.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
Шахта «Алардинская» находится в пос. Малиновка, входит в группу «Распадская».
