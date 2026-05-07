Эвакуация началась на одной из угольных шахт Кузбасса

На угольном предприятии в Кузбасса идет эвакуация сотрудников, сообщили в главке МЧС России по региону.

Источник: РБК

Na ugol'nom predpriyatii v Kuzbassa idet evakuatsiya sotrudnikov

«Люди из шахты выводятся. На место выдвинулись несколько отделений горноспасателей», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, речь идет о шахте «Алардинская», оттуда уже вывели 60 горняков. Информация о пострадавших не поступала.

«РИА Новости» со ссылкой на Минуглепром Кузбасса сообщают, что на поверхность вышли 83 человека — более половины работников шахты «Алардинская». Эвакуация продолжается.

Как сообщили «Интерфаксу» в министерстве угольной промышленности Кемеровской области, на шахте выявлено превышение уровня угарного газа.

«На месте работают подразделения военизированных горноспасательных отрядов и специализированные службы», — добавили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Шахта «Алардинская» находится в пос. Малиновка, входит в группу «Распадская».

