В Хабаровске водитель без прав разбил машину и бросил раненого ребёнка

По версии следствия, 31 октября 2025 года обвиняемый управлял автомобилем Nissan Primera и двигался по улице Ленинградской в Хабаровске со стороны проспекта 60-летия Октября. Скорость машины превышала 100 километров в час. Водитель потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan NOTE Hibrid, который не имел технической возможности предотвратить удар. После аварии мужчина не принял мер для оказания помощи пострадавшим, не вызвал скорую помощь и полицию и скрылся с места происшествия. Задержали его позже оперативники, уже после возбуждения уголовного дела.