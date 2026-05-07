В Хабаровске водитель без прав разбил машину и бросил раненого ребёнка

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, 31 октября 2025 года обвиняемый управлял автомобилем Nissan Primera и двигался по улице Ленинградской в Хабаровске со стороны проспекта 60-летия Октября. Скорость машины превышала 100 километров в час. Водитель потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan NOTE Hibrid, который не имел технической возможности предотвратить удар. После аварии мужчина не принял мер для оказания помощи пострадавшим, не вызвал скорую помощь и полицию и скрылся с места происшествия. Задержали его позже оперативники, уже после возбуждения уголовного дела.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, находившийся в автомобиле обвиняемого, получил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Мальчику было 11 лет. Ему потребовалась длительная медицинская помощь. Взрослые в машине обвиняемого также пострадали, но их травмы оказались менее серьёзными. Обвиняемый не имел права управления транспортными средствами, и теперь ему предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru