В Комсомольске-на-Амуре в День Победы автобусы изменят свои маршруты

В Комсомольске-на-Амуре, 9 мая, в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение автомобильного транспорта на двух улицах, в связи с чем автобусы временно изменят свои маршруты. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на время проведения торжественных мероприятий перекроют улицу Дзержинского (от проспекта Интернационального до проспекта Мира) и проспект Мира (от Аллеи Труда до набережной).