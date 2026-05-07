В Комсомольске-на-Амуре в День Победы автобусы изменят свои маршруты

В Комсомольске-на-Амуре, 9 мая, в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение автомобильного транспорта на двух улицах, в связи с чем автобусы временно изменят свои маршруты. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на время проведения торжественных мероприятий перекроют улицу Дзержинского (от проспекта Интернационального до проспекта Мира) и проспект Мира (от Аллеи Труда до набережной).
В связи с вводимыми ограничениями изменятся схемы движения шести автобусных маршрутов:
Маршрут № 7 «Набережная — завод “Амурсталь” — пос. Старт» будет следовать от посёлка Старт до Педагогического университета, далее — по улице Кирова до остановки «Автовокзал» (ул. Кирова, 2). В обратном направлении — аналогично.
Маршрут № 12 «Хладокомбинат — Набережная» пойдёт от Хладокомбината до площади Кирова, затем — по улице Кирова до остановки «Автовокзал» без заезда на Аллею Труда и проспект Октябрьский. Обратно — так же.
Маршрут № 14 «мкр. Амурлитмаш — 66-й квартал» проследует от магазина «Рассвет» до Педагогического университета, далее — по улице Кирова до остановки «Автовокзал» без заезда на улицу Орджоникидзе, проспект Мира, улицу Дзержинского и 66-й квартал. В обратном направлении — аналогично.
Маршрут № 20 «Хладокомбинат — Набережная» будет работать от Хладокомбината до Педагогического университета, далее — по улице Кирова до остановки «Автовокзал». Обратно — так же.
Маршрут № 23 «Набережная — ул. Уральская» пойдёт от улицы Уральской до Педагогического университета, затем — по улице Кирова до остановки «Автовокзал». Обратно — аналогично.
Маршрут № 25 «Набережная — мкр. Амурсталь» будет следовать от завода «Амурсталь» до Дома Творчества без заезда на улицу Дзержинского и Набережную. В обратном направлении — также.
В администрации Комсомольска-на-Амуре призывают автомобилистов и пассажиров общественного транспорта заранее планировать поездки с учётом вводимых ограничений.