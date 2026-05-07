Добычу угля на шахте «Алардинская» приостановили после задымления

В шахте «Алардинская» в городе Калтан Кемеровской области произошло задымление, в связи с чем была приостановлена добыча угля, сообщило МЧС Кузбасса в «Максе».
«Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на поверхность эвакуированы 110 горняков.
Утром 7 мая на шахте «Алардинская» зафиксировали превышение уровня угарного газа и задымление. Предварительная причина — возгорание кабельной продукции. В связи с инцидентом было принято решение эвакуировать более 130 работников. СК начал доследственную проверку по признакам нарушения правил промышленной безопасности (ст. 217 УК).
