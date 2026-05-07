ГАИ Минска тестирует систему «Скат» для контроля скорости самокатов

ГАИ предупредила о системе контроля скорости самокатов в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске ГАИ тестирует систему «Скат» для контроля скорости самокатов, сообщило БелТА.

По словам начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова, в Минске заработал комплекс фиксации правонарушений «Скат» для контроля скорости движения на средствах персональной мобильности. Глава ГАИ напомнил, что с 1 сентября 2025 года в Беларуси для передвигающихся на средствах персональной мобильности установлена скорость 10 километров в час в населенных пунктах, кроме велодорожек.

Ограничения ввели из-за количества происшествий. Так, только в Минске в 2025 году было около 500 столкновений «самокатчиков» с пешеходами или велосипедистами.

С 6 мая комплекс «Скат» фиксирует превышение скорости движения самокатами и другими СПМ и передает информацию на планшеты сотрудников ГАИ для привлечения к ответственности. При первом нарушении — предупреждение или профилактическая беседа. При повторном — административная ответственность в полном объеме.

— Сейчас «Скат» работает в тестовом режиме, — уточнил Ротченков.

Также глава ГАИ добавил, что изменения в правилах дорожного движения уже повлияли на ситуацию с аварийностью. С начала 2026 года ДТП с участием СПМ стало более чем 40% меньше, чем годом ранее, а с участием велосипедистов — уменьшилось более чем в два раза.

