В Хабаровском крае доступен налоговый возврат за спорт родителей

В Хабаровском крае совершеннолетние дети смогут вернуть часть налога за занятия спортом своих родителей-пенсионеров, — сообщает УФНС России по Хабаровскому краю. Речь идёт о социальном налоговом вычете по НДФЛ, который теперь распространяется и на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для старшего поколения.
Максимальная сумма возврата при ставке 13% составляет до 19 500 рублей в год. В вычет можно включить расходы на абонементы в фитнес-клубы и бассейны, занятия лечебной или оздоровительной физкультурой, а также другие услуги, связанные с поддержанием здоровья.
Но, как водится, не всё так просто — есть условия. Родители должны иметь официальный статус пенсионеров: по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца. Услуги должны входить в утверждённый перечень, а сама организация или предприниматель — числиться в специальном списке, который ежегодно утверждает правительство. И главное — платить должен тот, кто потом будет заявлять вычет.
Сам механизм возврата части расходов на спорт действует с 2022 года, но именно возможность оформить его за родителей-пенсионеров появилась только с 2026 года. По сути, государство аккуратно подталкивает семьи инвестировать не только в молодость, но и в здоровье старших — и готово вернуть за это часть денег.
Подробности и порядок оформления вычета можно найти на официальном сайте ФНС России.