В Хабаровском крае нашли мусорные свалки на землях под урожай

Инспекторы Россельхознадзора зафиксировали мусор рядом с Гаровкой и Ракитным.

В Хабаровском крае на землях сельскохозяйственного назначения обнаружили две несанкционированные свалки. Проверку провели специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора во время выездного обследования.

Места скопления отходов нашли в окрестностях сёл Гаровка и Ракитное Хабаровского района. Речь идёт об участке, который формально используется как сельхозугодья площадью 8,7 гектара, и в 2025 году он применялся по назначению. Но прямо внутри его границ, на полевой дороге, инспекторы зафиксировали мусор.

Первая свалка занимает около 82,4 кв. м. Там оказались полиэтиленовые мешки с отходами, доски, картон, жестяные банки, пластиковые бутылки и строительный мусор. Вторая меньше — 23,5 кв. м, но с другим «набором» — там обнаружили изношенные автомобильные покрышки.

По данным ведомства, участок принадлежит ООО «Даниловка». В начале мая планируется дополнительный мониторинг, по итогам которого могут быть приняты меры в рамках земельного законодательства.

В целом ситуация не единичная: сейчас в Хабаровском крае на контроле Россельхознадзора остаются шесть подобных свалок общей площадью более тысячи квадратных метров.