Маск объявил о ликвидации xAI после соглашения с Anthropic

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его технологическая компания X.AI Corp.

Источник: РБК

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его технологическая компания X.AI Corp., разрабатывающая ИИ-продукты, в т.ч. чат-бот Grok, станет ИИ-подразделением SpaceX.

«xAI будет ликвидирована как отдельная компания, поэтому останется только SpaceXAI, продукты искусственного интеллекта от SpaceX», — написал он в соцсети Х.

В среду в объявлении о партнерстве с Anthropic в области вычислительных ресурсов xAI назвала себя SpaceXAI.

«Компания SpaceXAI заключила соглашение с Anthropic о предоставлении доступа к Colossus 1 (суперкомпьютер, разработанный xAI. — РБК), одному из крупнейших и наиболее быстро развертываемых в мире суперкомпьютеров для искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Ранее Маск неоднократно критиковал Anthropic из-за конфликта с правительством США. В марте Anthropic заблокировал доступ xAI к своим LLM Claude.

В середине 2010-х Маск планировал инвестировать до $1 млрд в OpenAI, но ушел из совета директоров в 2018 году из-за разногласий по вопросам безопасности. В марте 2023-го началось формирование xAI, основанной Маском в качестве стартапа. В феврале Маск сообщил, о слиянии SpaceX с xAI Holdings.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше