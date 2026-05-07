Маск объявил о ликвидации xAI после соглашения с Anthropic

«xAI будет ликвидирована как отдельная компания, поэтому останется только SpaceXAI, продукты искусственного интеллекта от SpaceX», — написал он в соцсети Х.
В среду в объявлении о партнерстве с Anthropic в области вычислительных ресурсов xAI назвала себя SpaceXAI.
«Компания SpaceXAI заключила соглашение с Anthropic о предоставлении доступа к Colossus 1 (суперкомпьютер, разработанный xAI. — РБК), одному из крупнейших и наиболее быстро развертываемых в мире суперкомпьютеров для искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.
Ранее Маск неоднократно критиковал Anthropic из-за конфликта с правительством США. В марте Anthropic заблокировал доступ xAI к своим LLM Claude.
В середине 2010-х Маск планировал инвестировать до $1 млрд в OpenAI, но ушел из совета директоров в 2018 году из-за разногласий по вопросам безопасности. В марте 2023-го началось формирование xAI, основанной Маском в качестве стартапа. В феврале Маск сообщил, о слиянии SpaceX с xAI Holdings.
