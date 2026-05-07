В Британии врачи забили тревогу из-за болезни лёгких, связанной с производством кухонных столешниц

За год число выявленных случаев выросло на 462%

Источник: Клопс.ru

В Великобритании медики фиксируют резкий рост силикоза у людей, занимающихся изготовлением кварцевых столешниц. Об этом пишет The Sun.

Болезнь развивается из-за мелкой минеральной пыли, которая попадает глубоко в дыхательные пути. Если в цехах нет хорошей вентиляции и работники трудятся без защиты, частицы оседают в лёгких, оставляют рубцы и могут со временем привести к одышке и тяжёлому фиброзу.

По данным издания, проблема стала заметнее на фоне популярности кухонных кварцевых поверхностей. Их часто выбирают как более доступную альтернативу мрамору и граниту, поэтому с материалом работает всё больше специалистов.

По словам консультанта лондонской Королевской больницы Бромптона Джо Фери, за год число выявленных случаев силикоза в стране выросло с восьми до 45. Врачи призывают чаще предупреждать о рисках и выявлять болезнь как можно раньше.

Жители Литвы стали чаще жаловаться на зуд и сыпь, а в аптеках вырос спрос на препараты от чесотки. За последний месяц продажи таких средств увеличились примерно на 40%.

