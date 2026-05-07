Politico: переговорщики ЕС не смогли договориться о торговом соглашении с США

Переговоры между Евросоюзом и США по торговой сделке зашли в тупик. Европейские парламентарии и правительства стран-союза так и не нашли компромисс, что может вызвать гнев Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.
По словам очевидца встречи, еврокомиссар Марош Шефчович призвал коллег заключить сделку ради стабильности. Однако после шести часов обсуждения прорыва не случилось. Депутат Карин Карлсбро позже отметила, что беседа была конструктивной, но соглашение должно устоять перед давлением американского лидера.
Теперь инициатива снова у Трампа. Его посол Эндрю Пуздер пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейские авто «относительно скоро». Он заявил, что у ЕС есть время всё исправить, и тогда президент, вероятно, пересмотрит свое решение.
Главный спорщик от Европарламента Бернд Ланге признал, что стороны «приближаются» к компромиссу, но нужно больше времени. Следующая встреча намечена на 19 мая. Если сделка сорвется, Пуздер пригрозил, что США вовсе откажутся от переговоров.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что новые американские пошлины на европейские авто и энергокризис станут для промышленности ЕС «смертельным ударом». Он указал, что сейчас производство в Европе и так находится на грани краха.