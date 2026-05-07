Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: переговорщики ЕС не смогли договориться о торговом соглашении с США

В Европе признали, что переговоры с США о пошлинах зашли в тупик.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между Евросоюзом и США по торговой сделке зашли в тупик. Европейские парламентарии и правительства стран-союза так и не нашли компромисс, что может вызвать гнев Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По словам очевидца встречи, еврокомиссар Марош Шефчович призвал коллег заключить сделку ради стабильности. Однако после шести часов обсуждения прорыва не случилось. Депутат Карин Карлсбро позже отметила, что беседа была конструктивной, но соглашение должно устоять перед давлением американского лидера.

Теперь инициатива снова у Трампа. Его посол Эндрю Пуздер пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейские авто «относительно скоро». Он заявил, что у ЕС есть время всё исправить, и тогда президент, вероятно, пересмотрит свое решение.

Главный спорщик от Европарламента Бернд Ланге признал, что стороны «приближаются» к компромиссу, но нужно больше времени. Следующая встреча намечена на 19 мая. Если сделка сорвется, Пуздер пригрозил, что США вовсе откажутся от переговоров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что новые американские пошлины на европейские авто и энергокризис станут для промышленности ЕС «смертельным ударом». Он указал, что сейчас производство в Европе и так находится на грани краха.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше