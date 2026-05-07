Зажигай, молодёжь! На конкурсе «Студенческая весна» назвали победителей

«Название нашего коллектива означает “очень громко”. Вот и сегодня мы “оглушительно” победили в конкурсе, собрав внушительную стопку дипломов. В нашем коллективе 30 человек. Хор, которые исполняет любимые публикой композиции “Аве Мария” и “Прекрасное далёко”, мы организовали год назад. Моей мечтой было создать большой академический хор, к счастью, её удалось воплотить, — поделилась бывший руководитель коллектива Сусанна Петросян. — Помимо академического вокала, у нас есть эстрадное и рок-направления. Сейчас я уже заканчиваю обучение в вузе и передаю руководство коллективом Ксении Черкашиной, лауреату первой степени волгоградской “Студенческой весны”. Именно талант Ксении, я считаю, помог нам выйти на очень высокий уровень исполнения. И в целом в нашем вузе много талантливых людей, потому что врач — это профессия творческая, медицина — это тоже своего рода искусство. Мы убеждены: человек, который не умеет мыслить творчески, не сможет понять пациента».