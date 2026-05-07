Зажигай, молодёжь! На конкурсе «Студенческая весна» назвали победителей

Свыше 500 номеров представили студенты, хор медиков Fortissimo из ВолГМУ завоевал 12 дипломов, а студент с Гаити победил в графическом дизайне, разработав логотип конкурса.

Невероятная атмосфера с мощной энергетикой царила 29 апреля в Культурном центре «Форум» спортивно-оборонного лагеря «Авангард». Здесь проходил гала-концерт регионального этапа федерального творческого конкурса. На нём побывал и журналист «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".

Выступали лучшие.

За один вечер на гала-концерте студенты и учащиеся волгоградских вузов и ссузов представили больше 500 творческих номеров и работ. Все они — лауреаты и победители регионального этапа «Студенческая весна. Волгоградская область».

В программе также была церемония награждения победителей регионального конкурса — а это порядка 300 человек. Лучшие из лучших будут представлять Волгоградскую область на XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».

Волгоградские студенты соревновались в девяти направлениях: вокальное, вокально-инструментальный ансамбль, инструментальное, танцевальное и театральное, оригинальный жанр, медиа, мода, видео, арт. Самое популярное направление — танцевальное, более 500 человек показали 153 номера.

«В этом году фестиваль собрал свыше 900 участников. Впервые конкурсные просмотры проходили на пяти площадках ВолгАУ, ВГАФК и ВолгГТУ. В новейшей истории фестиваля этот сезон стал самым масштабным и зрелищным, — рассказала руководитель исполнительной дирекции программ поддержки молодёжного творчества “Российская студенческая весна в Волгоградской области” Ксения Тутарашвили. — Федеральный финал в этом году состоится в Хабаровске для студентов профессиональных образовательных организаций и в Красноярске для студентов вузов».

Главное событие волгоградской «Студвесны» этого года — организация праздничного гала-концерта на территории лагеря «Авангард».

«Мы решили, что гала-концерт нужно провести именно здесь, на новой площадке спортивно-оборонного лагеря “Авангард”, которая была в январе открыта губернатором Андреем Бочаровым. Она отвечает самым высоким современным стандартам, — отметил председатель комитета молодёжной политики региона Александр Воробьёв. — Мы просто не могли не привести сюда самую талантливую молодёжь Волгоградской области. Этот фестиваль — олицетворение весны, всплеска творческой энергии и эмоций. Уровень участников как всегда очень высок, радует, что каждый год открывает нам новые таланты, которыми всегда славилась Волгоградская область. Здорово, что здесь, на площадке “Авангарда” творчество и патриотизм соединяются воедино».

Калейдоскоп талантов.

В течение четырёх часов участники восхищали, удивляли и радовали зрителей.

Так, рок-музыкант Юрий Гордейчик, студент четвёртого курса ВолгГТУ, исполнил свою авторскую песню «Пятью восемь сорок», заняв первое место в номинации «Вокал».

«Это песня про любовь, она находит отклик у слушателей, я думаю, именно поэтому её выдвинули на номинацию, — поделился Юрий. — Слова песни я сочинил сам, музыку написал мой друг Роман Карасёв, он тоже студент политеха, учится на шестом курсе. Роман играет на гитаре, я пою, ещё у нас есть ударник — наш товарищ Скотт-Мунжер Лоремонд, который приехал в Волгоград с острова Гаити».

С раннего детства Скотт-Мунжер увлекается игрой на барабанах. И здесь, на волгоградской «Студвесне», он также удостоился первого места в номинации «Графический дизайн», разработав брендбук и логотип конкурса.

«В Волгоград я приехал именно для того, чтобы учиться и развивать свои способности в разных направлениях», — рассказал Скотт-Мунжер Лоремонд.

Студенты второго курса.

ВолГУ Елизавета Павлова и Матвей Шевелёв — лауреаты второй степени в номинации «Видеорепортаж».

«Родные и любимые» — такая тема была определена жюри, мы решили, что раскрыть её можно, рассказав об отношении к животным, — пояснил Матвей. — В нашем репортаже два персонажа: работник приюта «Мурка» и студент нашего вуза, который содержит в доме множество питомцев, в том числе и экзотических. Мне кажется, нам удалось раскрыть тему, показав, как важно заботиться о братьях наших меньших".

Видеорепортажи ребята начали создавать не так давно — и уже получили признание. «Теперь мы нацелены занять в следующем сезоне первое место и заявить о себе на всероссийском фестивале», — утверждает Матвей.

У студента ВолгГТУ Игоря Байзулинова — первое место в номинации «Фотопроект. Фоторепортаж». Фотографией будущий физик увлёкся несколько лет назад. На конкурс Игорь представил фоторепортаж на тему «Вдохновляй!». Чтобы её раскрыть, молодой человек снимал на камеру фестивальные показы «Студвесны», а также то, что происходило за сценой.

«Я создавал сюжетные фото, портреты, старался применять не постановочные решения, очень хотелось передать молодёжный дух мероприятия: у всех так много надежд, огонь в глазах», — рассказал Игорь.

Чемпионом по количеству наград стал коллектив Fortissimo ВолгГМУ, его исполнители завоевали 12 дипломов в различных номинациях вокального направления.

«Название нашего коллектива означает “очень громко”. Вот и сегодня мы “оглушительно” победили в конкурсе, собрав внушительную стопку дипломов. В нашем коллективе 30 человек. Хор, которые исполняет любимые публикой композиции “Аве Мария” и “Прекрасное далёко”, мы организовали год назад. Моей мечтой было создать большой академический хор, к счастью, её удалось воплотить, — поделилась бывший руководитель коллектива Сусанна Петросян. — Помимо академического вокала, у нас есть эстрадное и рок-направления. Сейчас я уже заканчиваю обучение в вузе и передаю руководство коллективом Ксении Черкашиной, лауреату первой степени волгоградской “Студенческой весны”. Именно талант Ксении, я считаю, помог нам выйти на очень высокий уровень исполнения. И в целом в нашем вузе много талантливых людей, потому что врач — это профессия творческая, медицина — это тоже своего рода искусство. Мы убеждены: человек, который не умеет мыслить творчески, не сможет понять пациента».

Напомним, что в 2025 году в «Российской студенческой весне» участвовали 32 волгоградских студента, они представляли ВолГУ, консерваторию им. Серебрякова, ВолгГТУ и ВГСПУ. Ребята выступили в вокальной, театральной, танцевальной, инструментальной и медиа номинациях. Первые места в вокальном творчестве и в направлении «медиа» заняли студенты ВГСПУ.

Кстати.

В Волгоградском регионе большое внимание уделяют поддержке талантливой молодёжи — такую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров.

Молодёжь может раскрыть свои способности, участвуя в разнообразных проектах. Так, в апреле 2026 г. в регионе стартовала первая спартакиада студентов колледжей и техникумов, её участниками стали больше 770 человек. Финал состоится на одной из площадок фестиваля #ТриЧетыре.

В сентябре в Волгограде стартует молодёжный фестиваль #ТриЧетыре, который уже стал популярным далеко за пределами региона. В 2023 г. по оценке жюри ХII Международной премии Russian Event Awards он стал лучшим международным молодёжным туристическим событием года.