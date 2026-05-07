«Думал, что просто спит»: красноярца спустя 22 года будут судить за убийство отца

В Красноярске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве отца, совершенном 22 года назад.
По данным краевой прокуратуры, в апреле 2004 года 55-летнего красноярца доставили в больницу без сознания и с множественными телесными повреждениями. Врачам спасти его не удалось.
Тогда сын погибшего рассказал, что отец ночью ушел из дома, вернулся избитым, лег спать, а утром уже не проснулся. Долгое время эта версия оставалась основной. К делу вернулись спустя годы во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Проверка показала, что в первоначальной версии есть несостыковки.
«С учетом современных данных судебной медицины и консультации эксперта стало ясно, что с такими травмами мужчина не мог самостоятельно вернуться домой и лечь спать. После дополнительной работы прокуратуры, оперативных подразделений и следствия сын погибшего признался, что во время конфликта несколько раз ударил отца кулаком по голове. После этого он продолжил пить алкоголь, решив, что отец просто спит», — рассказали в прокуратуре.
Прокурор утвердил обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.