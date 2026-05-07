Ждем великий праздник. Куда поехать и что посмотреть 9 мая

В этом году 9 мая станет четвертым Днем Победы без массовых мероприятий на Крымском полуострове. Пока обстановка требует отказа от шествий, гуляний, уличных конкурсов, концертов под открытым небом, и прочего. Но праздничное настроение гарантируется. Подробнее о том, куда поехать, читайте в нашем материале.
От солдатиков до медсанбата.
Тем, кто желает праздника в двойном размере, стоит провести 9 мая в Севастополе. Для него это не только День Победы, но и памятная дата освобождения от немецких оккупантов. Город готов праздновать.
«География праздничного оформления останется прежней. Всего будет больше 50 праздничных конструкций», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
8 мая концерт ко Дню Победы пройдет в Севастопольском центре культуры и искусств, вход свободный.
9 мая Мемориальный комплекс «Сапун-гора» ожидает желающих поучаствовать в ежегодном историко-патриотическом фестивале «Знамена Славы». Вход свободный. С 10:30 и до 18:30 здесь будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Взрослые и дети смогут в буквальном смысле слова прикоснуться к истории. Будут действовать локации полевого медсанбата, саперного дела, партизан Крыма, полевого узла связи, личных вещей военных, оборонявших и освобождавших Севастополь.
На мастер-классах предлагается освоить азы первой помощи, научиться лить оловянных солдатиков, познакомиться с изготовлением моделей самолетов. И даже напечатать листовку подпольщика. На фестивале представят не только прошлое, но и настоящее, посвященное СВО. Можно будет научиться плетению маскировочных сетей, изготовлению «сухого душа», изучить устройство беспилотников, посмотреть на современное вооружение российской армии и боевые трофеи.
Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» до 12 мая приглашает на тематическую экскурсию «И словом, и мечом».
10 мая во Дворце культуры рыбаков состоится концерт ко Дню Победы. Стихи, музыка, выступления актеров — для тех, кто ценит душевные воспоминания. Вход свободный.
Душевные вечера.
В Восточном Крыму к Дню Победы подготовились основательно. Вот только некоторые из запланированных мероприятий. 7 мая в Литературно-художественном музее Старого Крыма состоится вечер с музыкой и стихами. Прозвучат строки, написанные во время войны Константином Симоновым, Александром Твардовским, Ильей Сельвинским, Юлией Друниной.
В этот же день в доме-музее Александра Грина в Старом Крыму запланирован вечер поэзии, музыки и кино «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой».
8 мая в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника пройдет концерт «Первым делом самолеты».
Одной из изюминок Керчи накануне Дня Победы была традиция факельного шествия. Тысячи керчан, почти все взрослое население города, вечером 8 мая поднимались на гору Митридат, чтобы почтить память солдат, погибших в боях на Керченском полуострове. Через 56 лет со дня первого шествия, в 2023-м, традицию «поставили на паузу».
Но праздничное настроение создаст сам город. В центре, напомнил глава администрации Керчи Олег Каторгин, установлена инсталляция «Победа». Кроме того, в городе разместили патриотические баннеры вдоль главных дорог, всего их должно быть 270.
9 мая пройдет возложение цветов и венков к братским могилам и памятным местам. Пройдет акция «У дома ветерана».
В Симферополе Крымский этнографический музей порадует выставкой открыток ко Дню Победы.
10 мая в Мраморной пещере (Симферопольский район) пройдет первый концерт сезона Крымского академического симфонического оркестра.
В Евпатории 12 мая на Фестивальной площади откроется мобильный парк — с экскурсиями, мастер-классами и показом фильма, созданной при помощи технологии виртуальной реальности «Подвиг. Великому празднику посвящается».