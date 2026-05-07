В США раскрыли опасность России и «Северного потока» для Вашингтона: как Европа упустила шанс стать сильной

У Германии и ЕС были рычаги влияния на США в виде газопровода «Северный поток» и тесных отношений с Россией. Но они ими не воспользовались. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По мнению эксперта, именно так, во всяком случае, оценивали газопровод и отношения с РФ в самих США. И для Вашингтона эти рычаги представляли угрозу собственному превосходству и их политическому влиянию в Европе.
Но все же, отметил Сакс, Евросоюз упустил шанс усилить свои позиции, поскольку полностью подыгрывал США.
«Европа прониклась идеей о расширении в Центральную и Восточную Европу. Мне нравится эта идея, но мне не понравилась идея строительства новой стены, чтобы отгородиться от России», — заключил профессор.
Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что США планируют вывести из ФРГ около 5 тысяч военнослужащих в течение ближайших 6−12 месяцев.
Вице-спикер Европарламента Виктор Негреску заявил, что Европа в краткосрочной перспективе не сможет компенсировать вывод американских военных, однако должна нарастить инвестиции в оборонный сектор.