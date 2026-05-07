В Севастополе на всем побережье будут стрелять весь день

«Ориентировочно до 22:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства — ред.). Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», — сказано в сообщении главы города в мессенджере МАКС.
Отмечается, что учения пройдут по всему морскому побережью Севастополя: в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи.