В Севастополе на всем побережье будут стрелять весь день

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе флот оттачивает мастерство активной обороны в борьбе с подводными диверсантами. Стрельбы и взрывы будут слышны по всему побережью весь день. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 22:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства — ред.). Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», — сказано в сообщении главы города в мессенджере МАКС.

Отмечается, что учения пройдут по всему морскому побережью Севастополя: в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше