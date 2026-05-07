В Ленинском районе Красноярска начали благоустройство набережной Енисея

В Ленинском районе Красноярска началось благоустройство набережной вдоль Енисея — от Октябрьского моста до здания № 12 по Северному проезду. Работы проводятся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент России. Сейчас участок представляет собой заросший берег, где ранее не было благоустроенной набережной. Реализация проекта станет частью создания непрерывной зоны отдыха вдоль правого берега Енисея. Фото: admkrsk.ru По проекту здесь появится прогулочная зона с дорожно-тропиночной сетью, на территории обустроят освещенные пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, а также смотровые балконы и зоны для тихого и активного отдыха. Предусмотрено масштабное озеленение — высадка деревьев, кустарников и многолетних растений. Работы будут вестись в течение всего летнего сезона. Фото: admkrsk.ru В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске благоустраивают восемь общественных пространств. Помимо набережной в Ленинском районе, работы идут на набережной Качи, площади перед культурным центром на Высотной, в сквере Западный, сквере на улице Ломоносова, 102, сквере Сказочный, общественном пространстве «Преолес» и сквере в Березовке. Напомним, что с 21 апреля по 12 июня 2026 года по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году.