Юрий Слюсарь: БПЛА уничтожили в 12 районах Ростовской области

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области утром 7 мая была объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги поступил населению около 5:11 утра, согласно сообщению от Региональной службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Всем жителям региона рекомендовано немедленно принять меры предосторожности: спуститься в подвалы, подземные паркинги или другие доступные укрытия.