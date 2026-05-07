Памятник «Во имя жизни» открыли в Ростове

В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия мемориала «Во имя жизни», посвящённого памяти военнослужащих, отдавших жизни в ходе специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.
Монумент представляет собой выразительную скульптурную композицию: на массивном гранитном постаменте возвышается фигура бойца с твёрдым и решительным выражением лица. В одной руке он держит автомат, опущенный стволом вниз, а другой — бережно сжимает ладошку маленькой девочки. Этот образ символизирует связь поколений, надежду на светлое будущее и стремление защитить мирную жизнь.
Новый памятник в Ростове стал частью серии мемориалов: аналогичные композиции ранее были установлены в Луганске и Ярославле. Главная идея монумента — не только увековечить подвиг героев, выполнивших воинский долг до конца, но и напомнить обществу о хрупкости мира и важности его сохранения для грядущих поколений.