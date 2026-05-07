Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятник «Во имя жизни» открыли в Ростове

Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия мемориала «Во имя жизни», посвящённого памяти военнослужащих, отдавших жизни в ходе специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

Монумент представляет собой выразительную скульптурную композицию: на массивном гранитном постаменте возвышается фигура бойца с твёрдым и решительным выражением лица. В одной руке он держит автомат, опущенный стволом вниз, а другой — бережно сжимает ладошку маленькой девочки. Этот образ символизирует связь поколений, надежду на светлое будущее и стремление защитить мирную жизнь.

Новый памятник в Ростове стал частью серии мемориалов: аналогичные композиции ранее были установлены в Луганске и Ярославле. Главная идея монумента — не только увековечить подвиг героев, выполнивших воинский долг до конца, но и напомнить обществу о хрупкости мира и важности его сохранения для грядущих поколений.