150 тысяч тонн зерна экспортировали из Красноярского края с начала года

С января по май 2026 года Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировало более 990 тысяч тонн зерна, продуктов переработки и масличных культур.
За рубеж ушло свыше 150 тысяч тонн. Основные позиции: овёс (26,9 тыс. т), горох (26 тыс. т), пшеница (21,2 тыс. т), рапс (20,7 тыс. т), ячмень (18 тыс. т), семена льна (3,4 тыс. т).
Ключевые направления:
Беларусь — 20,7 тыс. т рапса;
Китай — 43,7 тыс. т зерна, 26 тыс. т гороха, 3,4 тыс. т льна;
Монголия — 22,6 тыс. т зерна;
Казахстан и Азербайджан — около 1,8 тыс. т зерна.
При внутрироссийских перевозках проконтролировали почти 840 тысяч тонн. Основные регионы-получатели: Калининградская область, Краснодарский и Приморский края.
Вся продукция соответствовала требованиям стран назначения. Импортёры приняли все партии.