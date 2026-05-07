150 тысяч тонн зерна экспортировали из Красноярского края с начала года

Красноярское зерно уходит в Китай, Монголию и Беларусь.

С января по май 2026 года Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировало более 990 тысяч тонн зерна, продуктов переработки и масличных культур.

За рубеж ушло свыше 150 тысяч тонн. Основные позиции: овёс (26,9 тыс. т), горох (26 тыс. т), пшеница (21,2 тыс. т), рапс (20,7 тыс. т), ячмень (18 тыс. т), семена льна (3,4 тыс. т).

Ключевые направления:

Беларусь — 20,7 тыс. т рапса;

Китай — 43,7 тыс. т зерна, 26 тыс. т гороха, 3,4 тыс. т льна;

Монголия — 22,6 тыс. т зерна;

Казахстан и Азербайджан — около 1,8 тыс. т зерна.

При внутрироссийских перевозках проконтролировали почти 840 тысяч тонн. Основные регионы-получатели: Калининградская область, Краснодарский и Приморский края.

Вся продукция соответствовала требованиям стран назначения. Импортёры приняли все партии.

