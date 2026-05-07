Хоценко представил омичам афишу на День Победы

Мероприятия пройдут не только в городе, но и в регионе в целом.

Источник: Om1 Омск

В Омске 9 мая пройдут мероприятия, посвящённые Дню Победы. В программу, которую в своих социальных сетях опубликовал губернатор Хоценко, входят различные акции, шествия, культурные программы и памятные мероприятия для горожан и гостей города.

Основные события следующие:

10:00 — Торжественное построение войск Омского территориального гарнизона на Соборной площади.

10:30 — Шествие «Бессмертного полка», которое начнётся сразу после построения войск на Соборной площади.

10:40 — Акция-шествие «Бессмертный полк на воде», которая стартует от Парка Культуры и Отдыха «Зелёный остров».

10:40 — Акция-шествие «Бессмертный МОТОполк», которая начнётся от Омского автобронетанкового инженерного института.

12:00—19:00 — В Парке им. 30-летия Победы будет работать культурная программа «Одна страна. Одна судьба. Одна Великая Победа!».

13:00—18:00 — Военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества» в Омской крепости.

14:00—19:00 — Праздничная программа «Ретромай» на Зелёном острове.

Кроме того, будут организованы акции и мероприятия по всему региону. Планируется возложение цветов к мемориалам и шествия «Бессмертного полка» во всех районах области.