Хоценко представил омичам афишу на День Победы

В Омске 9 мая пройдут мероприятия, посвящённые Дню Победы. В программу, которую в своих социальных сетях опубликовал губернатор Хоценко, входят различные акции, шествия, культурные программы и памятные мероприятия для горожан и гостей города.
Основные события следующие:
10:00 — Торжественное построение войск Омского территориального гарнизона на Соборной площади.
10:30 — Шествие «Бессмертного полка», которое начнётся сразу после построения войск на Соборной площади.
10:40 — Акция-шествие «Бессмертный полк на воде», которая стартует от Парка Культуры и Отдыха «Зелёный остров».
10:40 — Акция-шествие «Бессмертный МОТОполк», которая начнётся от Омского автобронетанкового инженерного института.
Кроме того, будут организованы акции и мероприятия по всему региону. Планируется возложение цветов к мемориалам и шествия «Бессмертного полка» во всех районах области.