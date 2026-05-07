Баян Алагузова решила судьбу камзола из «Қыз Жібек» и подарила Меруерт Утекешевой шубу, серьги, квартиру

Об этом стало известно из Instagram 52-летней селебрити.
«Я очень волнуюсь, иду на встречу к настоящей иконе… Я очень рада, впервые вас вижу, впервые знакомлюсь с вами, очень счастлива! Уральские девчонки не кланяются, но я вам поклонюсь… Потому что вы — великая женщина! Вы очень скромная, и еще я горда, что вы — моя землячка… Всегда следила за вами», — сказала Алагузова, приветствуя Утекешеву.
На этой встрече продюсер приняла важное решение касательно камзола из «Қыз Жібек», который ранее ей подарили.
«И вообще я думаю, почему этот камзол попал именно мне? Это же все Всевышний так захотел… В данный момент я хочу этот камзол передать вам. Я думаю, что вы сами должны решить судьбу этого камзола. Я плакала, когда мне его принесли», — заявила Алагузова, передавая камзол народной артистке РК.
Также продюсер не забыла и про обещанную шубу.
«Как раз, глаз — алмаз! Вам очень идет!» — сказала Алагузова, одевая шубу Утекешевой.
В ответ звезда легендарного фильма заявила: «Вы угадали! И по цвету угадали!».
Вместе с тем Алагузова подарила Утекешевой золотые серьги с бриллиантами.
«Я хочу вам вообще осыпать подарками! Потому что я — ваша фанатка! Я специально для вас заказала эксклюзивные серьги. Больше таких нет. Золото с бриллиантами. В единственном экземпляре для вас. Это моя скромная благодарность вам, за то, что вы сделали для Казахстана, для страны, для целой нации! Такой, как вы, больше нет и не будет! Вы — королева! Как вам идет!», — подчеркнула продюсер.
Счастливая актриса в ответ поблагодарила Алагузову: «Вы опять угадали! Спасибо! Я не привыкла к такому».
Кроме того, продюсер решила подарить квартиру народной артистке Казахстана. В недавнем интервью Утекешева рассказала, что живет в съемной квартире с дочерью и внуком. А квартиры, которые были выделены государством в Алматы и Астане, актрисе пришлось продать, так как нужны были деньги на дорогостоящее лечение для дочери.
«Я хочу вам подарить квартиру. Такую, какую вы хотите, в том районе, который вы хотите… Я вам обещаю, что в течение двух месяцев мы выберем вам квартиру, которую вы скажите. И вы, пожалуйста, должны жить в самых лучших условиях», — заявила Алагузова.
Актриса в ответ расплакалась и вспомнила про своего мужа Кумана Тастанбекова, который сыграл вместе с ней в «Қыз Жібек» главную роль — Толегена.
«Его не стало и что-то все пошло не так», — сказала Утекешева.
Продюсер заявила, что народная артистка может всегда рассчитывать на нее по любому вопросу.
«Меруерт апай, я вас так люблю! Я вас впервые вижу, но я всегда была восхищена вами! И этот камзол он мне был послан не просто так. Поэтому примите, пожалуйста, с моей благодарностью! И, пожалуйста, будьте счастливы! Пусть у вас все будет хорошо! Я вас умоляю, пожалуйста, не плачьте! Пусть у вас будут только слезы радости!», — подчеркнула Алагузова.
16 апреля 2026 года Баян Алагузова в своем Instagram рассказала, что заполучила легендарный камзол из культового фильма «Қыз Жібек». После в Сети разгорелся скандал, на который отреагировали в Минкультуры.
28 апреля Баян Алагузова записала новое видео в камзоле, в котором заявила, что рано или поздно она передаст национальное достояние в музей. Также продюсер лично обратилась к исполнительнице роли Кыз Жибек Меруерт Утекешевой, которой пообещала подарить шубу и выплачивать пожизненную пенсию в размере 1 млн тенге.
1 мая телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева анонсировала выход интервью с Меруерт Утекешевой. В нем звезда «Қыз Жібек» высказалась о скандале с камзолом и пожизненной пенсии в 1 млн тенге.