Красноярцы выступили против длинных майских праздников вместо январских каникул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске большинство жителей выступили против идеи сделать майские праздники непрерывными — с 1 по 9 мая — за счет сокращения январских выходных. С такой инициативой ранее выступили в Общественной палате РФ, аргументировав предложение тем, что весной россиянам удобнее планировать отдых, поездки и проводить время с семьей.
Согласно опросу сервиса SuperJob, инициативу поддержали лишь 30% красноярцев. Респонденты отмечали, что майская погода больше подходит для прогулок и отдыха на природе. Однако против высказались 54% участников исследования. Основные аргументы — возможное снижение доходов и нежелание сокращать традиционные длинные каникулы зимой.
Мужчины оказались заметно более лояльны к идее переноса выходных: инициативу поддержали 36% опрошенных, тогда как среди женщин — только 24%.
По возрасту наибольшую поддержку предложение получило среди молодежи до 35 лет и жителей старше 45 лет — 35% и 36% соответственно. В группе от 35 до 45 лет сторонников значительно меньше — 19%.