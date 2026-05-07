Красноярцы выступили против длинных майских праздников вместо январских каникул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске большинство жителей выступили против идеи сделать майские праздники непрерывными — с 1 по 9 мая — за счет сокращения январских выходных. С такой инициативой ранее выступили в Общественной палате РФ, аргументировав предложение тем, что весной россиянам удобнее планировать отдых, поездки и проводить время с семьей.