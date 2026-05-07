Более 30 случаев рака выявили врачи «Поездов здоровья» в Нижегородской области

С начала 2026 года медики «Поездов здоровья» побывали более чем в 250 населенных пунктах Нижегородской области. За первые четыре месяца врачи осмотрели свыше 14 тысяч человек, провели более 24 тысяч консультаций и почти 50 тысяч различных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.