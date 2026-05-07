Тихие убийцы молодости. Диетолог Черных рассказала о еде, которая старит

— Напрямую. Самое важное — вовремя ложиться спать. Ночью работают два ключевых гормона: гормон роста (с возрастом его вырабатывается меньше) и мелатонин. Пик выработки гормона роста — с часу до трёх ночи, но лечь спать лучше примерно за два часа до этого. Гормон роста, кстати, один из самых «жиросжигающих» гормонов и он влияет на восстановление. Мелатонину нужна темнота — в ней он вырабатывается лучше. Утром вырабатывается кортизол. Это хороший гормон: он помогает проснуться и даёт бодрость. Но если начинать утро с чашки кофе натощак, кортизол может становиться врагом, приводя к тревожности и раздражительности, потому что кофе — стимулятор. Поэтому в идеале в течение первого часа после пробуждения стоит позавтракать, а уже потом пить кофе. Еда повышает инсулин, и это немного снижает кортизол.