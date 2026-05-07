Тихие убийцы молодости. Диетолог Черных рассказала о еде, которая старит

Пролистывая старые семейные альбомы, мы видим: наши родственницы после сорока чаще всего выглядели как бабушки. Сегодня же утвердилось мнение, что сорок — это новые тридцать, несмотря на все вызовы современности: стресс, плохую экологию и сложные составы продуктов.
В чём же секрет? Как считает антиэйдж-терапевт, диетолог и эндокринолог Анастасия Черных, большую роль сыграли активный образ жизни современной женщины, а также достижения в области косметологии и медицины. О продуктах, которые «убивают» молодость, и о привычках, помогающих её сохранить, она рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru.
Тренд на трезвость.
Юлия Загородских, perm.aif.ru: Анастасия, с какого возраста пора делать регулярный чекап организма и что в него должно входить?
Анастасия Черных: после 35−40 лет. Чекап включает общий и биохимический анализы крови. Женщинам после сорока лет обязательно нужна маммография, мужчинам — анализ на ПСА (маркер онкологии предстательной железы). Если есть жалобы или симптомы, дополнительно назначают анализы на витамины и микроэлементы. После 40−50 лет нужно делать колоноскопию и ФГС раз в два-три года. Даже если желудок и кишечник не беспокоят, всё равно важно следить.
— Какой самый вредный продукт для тех, кто хочет сохранить молодость?
— Сахар. Он ведёт к быстрому старению организма — это уже доказано, — а также к хроническому стрессу. Употребление сладкого повышает уровень инсулина, в ответ на это вырабатывается кортизол — гормон стресса. Процессы, условно говоря, «борются» друг с другом. Что приводит к состоянию хронического стресса, когда человек быстро устаёт и у него нет сил ни на что.
— А если заменять сладкое ПП-батончиками без сахара в составе?
— Во-первых, на мой взгляд, сладкое сладким заменить нельзя. По сути, на этикетке не написано слово «сахар», зато есть множество непонятных ингредиентов — в том числе заменителей. Это хороший маркетинговый ход. Есть, например, известный заменитель — фруктоза. В избытке она ведёт к лишнему весу и жировому гепатозу печени.
— Какой тогда менее опасный сладкий продукт?
— Всё зависит от количества. Молочный шоколад, например, вреден из-за высокого содержания сахара и жиров. Горький — полезнее. Сухофрукты, финики, фрукты — тоже вариант, но не килограммами и не плитками. Важна мера.
— Всё больше людей отказываются от спиртных напитков. Как вы относитесь к тренду на трезвость? Это важно для молодости?
— Алкоголь никогда не приносил пользы. Есть люди с определёнными заболеваниями, которым пить категорически нельзя. Если спиртное становится системной привычкой — условно, каждую пятницу или субботу мы «расслабляем» организм, чтобы он отдохнул, — мы делаем только хуже. Если же люди изредка, раз в длительный период, выпивают бокал вина за ужином, думаю, ничего страшного не случится.
— Какие продукты ещё стоит включить в список «врагов молодости»?
— Жирные блюда, еда, зажаренная до хрустящей корочки, продукты гликирования. Эти вещества при накоплении в организме повреждают почки, сосуды и сердце, способствуют появлению морщин.
Витамины и сон.
— Почему поддерживать стройность с возрастом становится сложнее?
— Доказано: чем старше мы становимся, тем сильнее замедляются процессы в организме, в том числе метаболизм. Но физическая активность и в целом активный образ жизни помогают поддерживать их на должном уровне. Плюс с возрастом чаще появляется хронический стресс. Есть немедицинский термин — «синдром уставших надпочечников»: снижается работоспособность и иммунитет, появляется слабость. Организм включает режим самосохранения, «выдаёт» меньше энергии — чтобы, условно говоря, её хватало на главное. И уровень метаболизма замедляется.
— Какие витамины обязательны для приёма?
— Это зависит от региона. Например, для жителей Урала, Пермского края на первом месте витамин D — потому что у нас мало солнца. Также могут быть нужны микроэлементы: цинк, селен, йод, иногда витамин C. Важно перед приёмом выявить дефициты: витамина D может быть настолько мало, что профилактической дозировкой 1000 МЕ вы его не поднимете.
— Как сон влияет на молодость?
— Напрямую. Самое важное — вовремя ложиться спать. Ночью работают два ключевых гормона: гормон роста (с возрастом его вырабатывается меньше) и мелатонин. Пик выработки гормона роста — с часу до трёх ночи, но лечь спать лучше примерно за два часа до этого. Гормон роста, кстати, один из самых «жиросжигающих» гормонов и он влияет на восстановление. Мелатонину нужна темнота — в ней он вырабатывается лучше. Утром вырабатывается кортизол. Это хороший гормон: он помогает проснуться и даёт бодрость. Но если начинать утро с чашки кофе натощак, кортизол может становиться врагом, приводя к тревожности и раздражительности, потому что кофе — стимулятор. Поэтому в идеале в течение первого часа после пробуждения стоит позавтракать, а уже потом пить кофе. Еда повышает инсулин, и это немного снижает кортизол.
— Май — месяц начала дачного сезона и выездов на шашлыки. О чём следует помнить во время застолья, чтобы сохранить здоровье?
— Добавляйте побольше зелени, овощей, клетчатки: мясо — тяжёлый для переваривания продукт. И минимизируйте соусы, если они не домашние, потому что в готовых кетчупе и майонезе обычно много сахара.
— Если бы вы могли дать людям один самый важный совет о том, как сохранить молодость, что бы вы посоветовали?
— Больше двигайтесь, меньше ешьте.