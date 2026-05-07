Пламя охватило всю комнату". В Гомеле девятилетние дети подожгли антисептик на газовой плите ради эксперимента

В Гомеле двое девятилетних мальчиков подожгли антисептик на газовой плите, пишет belkagomel.by.
Школьники были дома перед уроками, которые начинаются во вторую смену, и решили поэкспериментировать. Из шкафчика они достали пластиковую банку с горючим веществом и поставили ее на газовую плиту. Антисептик вспыхнул мгновенно, пламя охватило почти всю комнату.
Оба ребенка пострадали, но один стоял дальше и получил меньшие ожоги. Другой стоял близко к плите, у него вспыхнула футболка. Подросток находится в больнице, у него — ожоги второй и третьей степени, повреждено около 24% кожного покрова.
Еще белорусские власти предупредили об угрозе трансграничного пожара с территории Украины: «В готовности к худшему сценарию».
Накануне еще МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта и рельсов, вероятности ДТП и риске пожаров из-за жары +31 и ветра 20 м/с.
Между тем ГАИ Минска тестирует систему «Скат» для контроля скорости самокатов.