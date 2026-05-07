Умные камеры МТС помогают бороться со стихийными свалками в Красноярске

МТС внедрила в Красноярске «умную» систему выявления стихийных свалок. Искусственный интеллект фиксирует нарушения в области охраны окружающей среды автоматически, без участия человека. Благодаря работе умных камер снизились случаи вандализма и нарушения правопорядка на площадках ТКО.
Пилотный этап проекта МТС запустила совместно с администрацией Октябрьского района. Видеонаблюдение установили в 17 локациях возле многоквартирных домов, где чаще всего выявляют нарушения по выбросу твёрдых коммунальных отходов. IP-камеры высокого разрешения в круглосуточном режиме фиксируют время приезда мусоровозов, номера машин и соблюдение техники безопасности. В дальнейшем систему планируют развернуть и в других районах города.
Искусственный интеллект распознает лица и автомобили в окрестностях контейнерных площадок, а на месте срабатывает звуковое предупреждение. Умные камеры отслеживают уровень наполнения контейнеров, а ИИ генерирует оповещения об их переполнении. Данные о времени и месте инцидента поступают на облачную платформу, доступ к которой есть у специалистов административной комиссии и отдела ЖКХ района. Они могут круглосуточно просматривать проблемные локации со стационарного компьютера, ноутбука или планшета — как в реальном времени, так и в архиве.
Всего за два месяца работы пилота расходы на ликвидацию стихийных свалок в Октябрьском районе сократились в четыре раза, а их объем уменьшился на 50%.
«За 2025 год администрацией Октябрьского района организованы работы по вывозу несанкционированных свалок с территории, обемом более 8500 куб.м. (850 грузовиков), общая стоимость работ составила более 14 млн. рублей. В 2025 году принято решение часть финансовых средств района, предусмотренных на ликвидацию несанкционированных свалок, направить на инновацию. Сумма штрафов по нарушениям, выявленным интеллектуальной системой за время работы на сегодняшний день уже превысила 460 000 рублей», — поделилась ИО руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина.
Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что компания продолжает внедрять нестандартные решения с искусственным интеллектом в природоохране.
«Например, в фанпарке “Бобровый лог” наши умные камеры анализируют наклон деревьев, растущих вдоль канатных дорог, а также следят за движением подъемников, что позволяет обнаружить потенциально критические ситуации в зачатке и без участия человека. Система видеонаблюдения и мониторинга стихийных свалок — еще один эффективный способ борьбы за сохранение природного богатства Красноярска», — рассказал он.
