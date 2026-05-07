Умные камеры МТС помогают бороться со стихийными свалками в Красноярске

Искусственный интеллект распознает лица и автомобили в окрестностях контейнерных площадок, а на месте срабатывает звуковое предупреждение. Умные камеры отслеживают уровень наполнения контейнеров, а ИИ генерирует оповещения об их переполнении. Данные о времени и месте инцидента поступают на облачную платформу, доступ к которой есть у специалистов административной комиссии и отдела ЖКХ района. Они могут круглосуточно просматривать проблемные локации со стационарного компьютера, ноутбука или планшета — как в реальном времени, так и в архиве.