Нижегородская система «112» приняла более 140 тысяч вызовов в апреле

Звонки газовщикам от нижегородцев сократились почти на четверть.

В Нижегородской области за апрель 2026 года в единый центр обработки вызовов службы «112» было зарегистрировано более 140 тысяч обращений. Эта информация была предоставлена пресс-службой правительства Нижегородской области.

Зафиксирован рост количества вызовов пожарных служб на 3%, составивший 1141 обращение. В то же время, число обращений за скорой медицинской помощью снизилось на 7% (41 226 вызовов), в полицию — на 10% (16 248 вызовов), а вызовы в газовую службу сократились на 20% (981 вызов).

Кроме того, жители региона имеют возможность получить психологическую поддержку через центр «112». В апреле этой услугой воспользовались 19 граждан.

Напоминаем, что экстренная служба «112» функционирует в непрерывном режиме. Операторы готовы принять вызов на иностранных языках. Важно отметить, что экстренную информацию можно передать на номер «112» посредством SMS-сообщения. Дозвониться до службы возможно даже при нулевом балансе или при отсутствии SIM-карты, при наличии сетевого покрытия.

Для лиц с нарушениями слуха предусмотрена возможность связи с центром путем отправки SMS с текстом «Я глухой», указанием ФИО и описанием требуемой помощи. Специалисты обработают запрос и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS.

Ранее нижегородская система «112» приняла более 144 тысяч вызовов в марте.