Вопросы продажи спиртного обсудили на круглом столе в Хабаровске

В Хабаровском крае алкогольные напитки продают более шести тысяч торговых точек. Лицензии на эту деятельность имеют 760 юридических лиц. Об этом говорили на круглом столе в правительстве региона, где обсуждали контроль за торговлей алкоголем и спиртосодержащими продуктами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В прошлом году было возбуждено 24 административных дела. Нарушителей привлекли к ответственности, и они заплатили штрафов на сумму более 1,2 миллиона рублей. Из незаконного оборота изъяли около 2,4 тысяч единиц алкоголя общим объемом более 1 624 литров.
— В 2025 году арбитражный суд вынес три решения об аннулировании лицензий, а работа двух предприятий приостановлена. В этом году в отношении двух компаний действие лицензий уже приостановлено, — отметила заместитель начальника главного контрольного управления губернатора и правительства края Анна Новосельцева.
Участники круглого стола уделили особое внимание проблеме доступности алкоголя. Местные власти устанавливают границы, учитывая общественное мнение. В Николаевском районе с 1 сентября 2026 года введут новые нормы: расстояние от магазинов до социальных объектов должно быть не менее 30−70 метров. Компании, чьи магазины окажутся ближе, обязаны это исправить.
Предприниматели подняли проблему работы с ЕГАИС. Федеральная система вызывает технические сложности, но региональные власти готовы решать вопросы вместе.
— Сегодня на площадке мы говорили о том, что каждый должен выполнять свою работу: парламентарий — создать правильные условия игры и ведения предпринимательской деятельности; органы государственной власти — контролировать, но развивать отрасль; бизнес — все это выполнять, создавать новые рабочие места и, самое главное, повышать налоговую базу, — подвел итоги встречи уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.