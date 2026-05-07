В Хабаровске задержали подозреваемого в ограблении соседа

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Князе-Волконского, ранее уже судимый за кражи. По предварительной информации, злоумышленник находился в гостях у отца своего приятеля, с которым распивал алкоголь. Во время застолья сосед снизу сделал им замечание и попросил соблюдать тишину. Подозреваемый воспринял это как личное оскорбление. Он ворвался в квартиру потерпевшего и стал избивать хозяина. Затем потребовал от мужчины разблокировать смартфон и перевести ему 15 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Завладев деньгами и телефоном, он вернулся в квартиру, где продолжил застолье.