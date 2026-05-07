В Хабаровске задержали подозреваемого в ограблении соседа

В полицию обратился житель жилмассива «Большой аэродром». Он рассказал, что к нему в квартиру проник неизвестный, избил и открыто похитил смартфон и деньги. Ущерб составил 26 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Князе-Волконского, ранее уже судимый за кражи. По предварительной информации, злоумышленник находился в гостях у отца своего приятеля, с которым распивал алкоголь. Во время застолья сосед снизу сделал им замечание и попросил соблюдать тишину. Подозреваемый воспринял это как личное оскорбление. Он ворвался в квартиру потерпевшего и стал избивать хозяина. Затем потребовал от мужчины разблокировать смартфон и перевести ему 15 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Завладев деньгами и телефоном, он вернулся в квартиру, где продолжил застолье.
К моменту задержания похищенные деньги нападавший уже потратил на спиртное. Смартфон потерпевшего полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, меру пресечения изберёт суд.
