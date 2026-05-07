Стало известно, что благоустроят к 460-летию города Павлово

Большой спектр работ ведется по благоустройству в историческом центре города Павлово.

Источник: Нижегородская правда

Мероприятия в честь празднования 460-летия со дня основания города Павлова будут проходить в течение всего 2026 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказали в районной администрации.

В рамках подготовки к празднованию юбилея в городе намерены полностью завершить благоустройство набережной по улице Ломоносова, там же — запустить каскадый фонтан, привести в порядок парк Рябиновая роща и установить там памятник воинам земли павловской.

Что касается Павловских ворот на въезде, их так же отремонтируют к праздничной дате. Сейчас подрядчик уже начал ремонтные работы.

В этом году в Павлове запланирована масштабная праздничная программа, которая будет идти в течение всего года. Летом торжественно откроется парк им. 40-летия ВЛКСМ, благоустроенный в рамках Всероссийского конкурса лучших практик создания комфортной городской среды в малых городах. В сентябре запланировано открытие «Кванториума» в городе и вновь построенной школы № 2 в Ворсме.

«Большой спектр работ ведется по благоустройству в историческом центре города Павлово: от кронирования деревьев и кустарников до ремонта дорог, фасадов зданий, ограждений», — уточнили в администрации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 450 новых деревьев появятся на улицах Нижнего Новгорода.