Стало известно, что благоустроят к 460-летию города Павлово

В этом году в Павлове запланирована масштабная праздничная программа, которая будет идти в течение всего года. Летом торжественно откроется парк им. 40-летия ВЛКСМ, благоустроенный в рамках Всероссийского конкурса лучших практик создания комфортной городской среды в малых городах. В сентябре запланировано открытие «Кванториума» в городе и вновь построенной школы № 2 в Ворсме.