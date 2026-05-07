Эксперты подтвердили Красноярскому краю высокий кредитный рейтинг

Специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подтвердили: по национальной шкале кредитный рейтинг Красноярского края находится на уровне AA+(RU) с прогнозом «Позитивный». По мнению аналитиков, в перспективе 12−18 месяцев может произойти его повышение. В отчете экспертов указываются низкая долговая нагрузка региона, высокий объем налоговых и неналоговых доходов, капитальных расходов, а также положительный баланс текущих операций. Сильный экономический профиль Красноярского края дополнительно поддерживает кредитный рейтинг. По итогам прошлого года доходы и расходы регионального бюджета выросли. Сокращение поступлений от налога на прибыль предприятий практически полностью было компенсировано увеличением сборов по НДФЛ. Другие важнейшие региональные налоги также показали положительную динамику, особо заметна тенденция роста выплат за использование природных ресурсов. Согласно ожиданиям, средний показатель доли налоговых и неналоговых доходов в совокупном объеме поступлений бюджета за период с 2022 по 2026 год составит около 92%. Бюджет развития региона в обозначенный временной промежуток составит около 18% от общего объема затрат. Вложения капитального характера в 2023—2025 годах примерно на 85% покрывались региональными средствами, и такая структура финансирования останется неизменной в текущем году. Эксперты считают, что, учитывая специфику формирования и реализации бюджета региона за минувшие пять лет, итоговый дефицит текущего года, вероятно, окажется меньше запланированного уровня. Госдолг края на 1 января текущего года составлял 67,5 миллиардов рублей. Отмечается низкий уровень долговой нагрузки: соотношение долга и доходов по итогам 2025 года — 16,4%. В структуре долга — бюджетные кредиты с длительным сроком погашения, риски рефинансирования оцениваются как минимальные. Коммерческий долг полностью погашен. Напомним, в апреле текущего года на федеральном уровне было принято решение о списании части задолженности региона по ранее выданным бюджетным кредитам в сумме 5,5 миллиарда рублей. За счет этого госдолг снизился на 7,7% относительно начала года.