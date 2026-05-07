Обломки БПЛА повредили инфраструктурный объект в Воронежской области

В ночь на 7 мая над четырьмя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе незадолго до полуночи. Около 0:02 в Россошанском районе включили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Ближе к 2:00 сирены прозвучали в Воронеже и Острогожском районе. Об отмене непосредственной угрозы удара губернатор заявил в 5:37. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется до сих пор.
По информации Минобороны РФ, всего за минувшую ночь над территорией России были перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Накануне, 6 мая, «Ъ-Черноземье» писал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей. Дроны били по транспорту.