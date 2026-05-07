В Хабаровске поздравили ветерана и поблагодарили поколение победителей

Накануне Дня Победы мэр города поздравил ветерана ВОВ Анатолия Красноногова.

В Хабаровске накануне Дня Победы мэр города Сергей Кравчук поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Красноногова с наступающим праздником, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2025 году Анатолий Александрович получил звание Почётного гражданина Хабаровска. И это не формальность — за этим стоит целая жизнь, в которой уместились фронт, служба и десятилетия работы на благо края.

«Поколение победителей — это гордость и слава Хабаровска», — сказал мэр, обращаясь к ветерану. Он поблагодарил его за мужество и вклад в Победу, пожелал здоровья и подчеркнул, что такие люди остаются живой историей города.

Встреча прошла не только в формате официальных слов. В гости к ветерану пришли воспитанники детского сада № 143 — читали стихи о войне, о солдатах и о подвиге, который не помещается в учебники, но живёт в памяти поколений.

Анатолий Красноногов родился в 1926 году в Приморском крае. На фронт был призван в 1943-м. После артиллерийской школы служил на Дальнем Востоке, участвовал в подготовке артиллерийских подразделений и боевых действиях в составе 1-го Дальневосточного фронта.

После войны он остался в армии. Окончил Хабаровское артиллерийское училище, получил офицерское звание, служил в частях Дальневосточного военного округа. Позже участвовал в формировании подразделений радиоэлектронной борьбы, а затем возглавлял соответствующую службу в армии округа.

В отставку вышел в звании полковника, но на этом военная история не закончилась. Он продолжил работать в системе гражданской обороны и активно включился в общественную жизнь города.

Сегодня он по-прежнему встречается с молодёжью, участвует в патриотических мероприятиях и говорит о том, что защита страны — это не только история, но и ответственность каждого поколения.

За заслуги перед Родиной он награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «За боевые заслуги».

Сегодня в Хабаровске проживает 296 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них — 23 участника боевых действий.

И каждый такой человек — это не строка в статистике, а отдельная история, на которой держится память города.