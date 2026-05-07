Стоматолог Эльдаров рассказал, на какие болезни влияет здоровье полости рта

Здоровье полости рта тесно связано с общим состоянием организма. Исследования показывают, что игнорирование проблем с зубами и деснами может привести к развитию серьезных заболеваний, не связанных непосредственно с ротовой полостью. Об этом 450media.ru рассказал стоматолог Рамис Эльдаров.
Проблемы с зубами — это не только эстетическая проблема и источник локальной боли. Воспаление дёсен может способствовать проникновению бактерий в кровоток и их распространению по всему организму, что вызывает системные воспалительные реакции.
Одной из наиболее частых проблем, связанных с воспалением дёсен, являются сердечно-сосудистые заболевания. Бактерии, проникающие из полости рта в кровь, могут способствовать образованию атеросклеротических бляшек в артериях, повышая риск инфаркта и инсульта.
Кроме того, существует риск развития диабета. Воспаление дёсен может ухудшать контроль уровня сахара в крови, что является фактором риска для возникновения этого заболевания.
Бактерии из полости рта также могут проникать в лёгкие, вызывая пневмонию и другие респираторные инфекции.
Особенно важно следить за здоровьем зубов во время беременности, так как воспаление дёсен (гингивит) может увеличивать риск преждевременных родов и рождения детей с низким весом.
Рамис Эльдаров подчёркивает: чтобы предотвратить серьёзные проблемы в будущем, необходимо уделять внимание профилактике заболеваний полости рта уже сегодня. Регулярная чистка зубов, использование зубной нити, ополаскивание полости рта и визиты к стоматологу — это важные шаги для поддержания здоровья и благополучия.
