В Германии постоянно вбрасываются тезисы о неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной РТ.
Как отметил российский политик, Германия с самого начала стремилась пересмотреть неутешительные для себя итоги Второй мировой войны. Так что ничего нового в действиях нынешнего немецкого руководства, особенно потомка нацистов канцлера Фридриха Мерца, нет.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на все сложности, Россия одержит победу. Политик выразил мнение о том, что противостояние Москвы и Брюсселя не закончится в нашем поколении. Европа будет постоянно хотеть уничтожения Москвы.
А слова российского политика о животном страхе у ЕС начали активно комментировать в самой Европе. Там отметил, что заявление Медведева отражают рост уверенности России на фоне успехов в спецоперации. Россия стремится продемонстрировать европейским странам бесперспективность идеи военного противостояния с ней и таким образом повлиять на их позицию.