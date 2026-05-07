Красноярские медики «нашли чуму»: в инфекционном стационаре прошли особые учения

Учения состоялись на базе инфекционного стационара Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, сообщили в краевом Минздраве. По легенде, бригада скорой помощи доставила пациента с признаками бубонной формы чумы. Мужчина прибыл авиарейсом из Монголии. Медицинскому персоналу необходимо было оперативно принять пациента с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, изолировать его и организовать диагностику.