Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские медики «нашли чуму»: в инфекционном стационаре прошли особые учения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошли тренировочные учения, в ходе которых медики и специалисты Роспотребнадзора отработали порядок действий при поступлении пациента с подозрением на особо опасную инфекцию.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошли тренировочные учения, в ходе которых медики и специалисты Роспотребнадзора отработали порядок действий при поступлении пациента с подозрением на особо опасную инфекцию.

Учения состоялись на базе инфекционного стационара Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, сообщили в краевом Минздраве. По легенде, бригада скорой помощи доставила пациента с признаками бубонной формы чумы. Мужчина прибыл авиарейсом из Монголии. Медицинскому персоналу необходимо было оперативно принять пациента с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, изолировать его и организовать диагностику.

Сотрудники инфекционного отделения развернули специализированный бокс, провели осмотр, взяли биоматериал для лабораторного исследования и начали первичное лечение. Также был отработан порядок оповещения всех профильных служб и ведомств.

Отдельные тактико-специальные учения также прошли в Норильске и Минусинске. Там медики отрабатывали действия при подозрении на холеру и сибирскую язву.

По итогам мероприятий специалисты подтвердили готовность медицинских учреждений к оперативному реагированию на возможные случаи особо опасных инфекций.