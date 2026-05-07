Красноярские медики «нашли чуму»: в инфекционном стационаре прошли особые учения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошли тренировочные учения, в ходе которых медики и специалисты Роспотребнадзора отработали порядок действий при поступлении пациента с подозрением на особо опасную инфекцию.
Учения состоялись на базе инфекционного стационара Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, сообщили в краевом Минздраве. По легенде, бригада скорой помощи доставила пациента с признаками бубонной формы чумы. Мужчина прибыл авиарейсом из Монголии. Медицинскому персоналу необходимо было оперативно принять пациента с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, изолировать его и организовать диагностику.
Сотрудники инфекционного отделения развернули специализированный бокс, провели осмотр, взяли биоматериал для лабораторного исследования и начали первичное лечение. Также был отработан порядок оповещения всех профильных служб и ведомств.
Отдельные тактико-специальные учения также прошли в Норильске и Минусинске. Там медики отрабатывали действия при подозрении на холеру и сибирскую язву.
По итогам мероприятий специалисты подтвердили готовность медицинских учреждений к оперативному реагированию на возможные случаи особо опасных инфекций.