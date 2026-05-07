Telegraph: Британские детсады призывают сообщать в полицию о «малышах-расистах»

Британские власти призвали воспитательниц детских садов Уэльса сообщать в полицию о детях, которые ведут себя «как расисты». Об этом пишет The Telegraph.

По данным источника, чиновники надеются, что они смогут победить «преступность на почве ненависти» в регионе.

Лейбористская партия Великобритании опубликовала отчет о «формировании антирасистской культуры» среди детей младшего возраста. В документе говорится, что сотрудникам детских садов рекомендуется внимательно отслеживать поведение воспитанников и выявлять возможные проявления расизма.

В числе примеров авторы отчета указали ситуации, когда ребенок (даже неосознанно) проявляет симпатию к людям, похожим на него внешне, по манере речи, стилю одежды или социальному положению. В подобных случаях воспитателям предлагается фиксировать такие эпизоды и при необходимости передавать информацию в соответствующие органы.

При этом, согласно законодательству Великобритания, дети младше 10 лет не подлежат уголовной ответственности. Вместо этого к ним могут применяться меры профилактического характера — например, комендантский час, постановление о защите прав ребенка или передача под опеку, уточняет газета.

Ранее стало известно, что McDonald’s объявил об отмене ранее установленных целевых показателей разнообразия для своих сотрудников и поставщиков. Компания отметила, что не будет вводить новые цели в области равенства и инклюзивности.

