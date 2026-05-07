В Ленинском районе выбирают территорию для благоустройства в 2027 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Ленинского района смогут определить, какое общественное пространство благоустроят в 2027 году в рамках всероссийского голосования. На выбор представлены две территории — набережная Енисея и новый сквер на улице Измайлова.
В голосовании участвует второй этап благоустройства набережной реки Енисей — участок от дома № 12 по улице Крайней до дома № 16 Северного проезда. На месте заросшей береговой линии планируется создать современную набережную с экотропой, прогулочными маршрутами и зонами отдыха для детей и взрослых.
Как отметил руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев, в перспективе территорию хотят объединить с уже существующими участками в единую прогулочную зону до улицы Малаховской с выходом ко 2-й Краснофлотской.
Второй объект голосования — сквер на улице Измайлова, 15. Ранее на этом месте располагался аварийный многоквартирный дом, который был снесен. Теперь здесь планируют обустроить современное общественное пространство для прогулок и отдыха жителей района.
Благоустройство общественных территорий проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».