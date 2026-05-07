В Астане расширяют сеть опорных пунктов полиции

Новый пункт расположен по адресу: улица Нажимеденова, 27, в жилом комплексе «Балауса».
Новый пункт будет обслуживать быстрорастущий район.
Открытие опорного пункта прошло в рамках нарратива «Закон и порядок». Как сообщили в акимате столицы, запуск объекта направлен на усиление общественной безопасности и повышение оперативности реагирования на обращения граждан.
Власти отмечают, что район активно развивается, а увеличение числа жителей требует расширения полицейской инфраструктуры.
Площадь нового опорного пункта составляет 177 квадратных метров.
В помещении предусмотрены:
два служебных кабинета для участковых инспекторов; холл для посетителей; санитарный узел; зоны для приема граждан.
Для сотрудников созданы необходимые условия для повседневной работы и взаимодействия с населением.
В столице развитие сети опорных пунктов рассматривают как часть модернизации системы общественной безопасности.
Основной акцент делается на:
доступности полиции для жителей; быстром реагировании на обращения; профилактике правонарушений; укреплении взаимодействия между полицией и населением.
В акимате считают, что размещение таких объектов непосредственно в жилых кварталах позволит повысить уровень безопасности в городе.