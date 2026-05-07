Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане расширяют сеть опорных пунктов полиции

В Астане накануне Дня защитника Отечества открыли новый опорный пункт участковой полиции № 70. Объект начал работу в районе Сарайшық и будет обслуживать более 25 тысяч жителей, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Новый пункт расположен по адресу: улица Нажимеденова, 27, в жилом комплексе «Балауса».

Новый пункт будет обслуживать быстрорастущий район.

Открытие опорного пункта прошло в рамках нарратива «Закон и порядок». Как сообщили в акимате столицы, запуск объекта направлен на усиление общественной безопасности и повышение оперативности реагирования на обращения граждан.

Власти отмечают, что район активно развивается, а увеличение числа жителей требует расширения полицейской инфраструктуры.

Для сотрудников оборудовали рабочие кабинеты.

Площадь нового опорного пункта составляет 177 квадратных метров.

В помещении предусмотрены:

два служебных кабинета для участковых инспекторов; холл для посетителей; санитарный узел; зоны для приема граждан.

Для сотрудников созданы необходимые условия для повседневной работы и взаимодействия с населением.

В Астане продолжают развивать сеть опорных пунктов.

В столице развитие сети опорных пунктов рассматривают как часть модернизации системы общественной безопасности.

Основной акцент делается на:

доступности полиции для жителей; быстром реагировании на обращения; профилактике правонарушений; укреплении взаимодействия между полицией и населением.

В акимате считают, что размещение таких объектов непосредственно в жилых кварталах позволит повысить уровень безопасности в городе.